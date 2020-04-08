Alışveriş Stilinizi evden de yansıtın

Stilinizi evden de yansıtın

Alışveriş

Stilinizi evden de yansıtın

1966'dan beri Vans, bireysellik ve kendini ifade etme söz konusu olduğunda akla gelen ilk markalardan biri.

08 Nisan 2020, Çarşamba 15:35 Son Güncelleme:
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Vans herkesin evde kaldığı bu dönemde sizi, stilinizi evden de yansıtmaya çağırıyor! Sokak stilinin dikkat çeken markalarından biri olan Vans’in konforlu seçenekleriyle benzersiz stilinizi evde de devam ettirebilirsiniz.

Eşofman altlarından kapüşonlu üstlere, Vans’in ikonik tişörtlerinden elbiselere kadar birçok model ile evde kalırken stilinizden ödün vermeyin, kendinizi içinizden geldiği gibi ifade etmeye devam edin.

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