Stok fırsatçılarına geçit yok

Türkiye genelinde yapılan incelemeler sonucunda bu ay içinde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiği belirtildi.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Denetimlerde öncelikli olarak kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı. TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve il sağlık müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimler artarak devam edecek. İlaçta yaşanan fırsatçılık gıda ürünlerine de yansımış durumda.

UNDA DA BENZER UYGULAMALAR VAR

Dövizdeki hareketliliği fırsat bilen stokçuların, un sektöründe de kendini gösterdiği belirtiliyor. Bu nedenle ekmek zammının gündeme sokulmaya çalışıldığı da konuşuluyor. Hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmeler yapıldığına dikkat çeken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), “Piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek yok” açıklamasında bulundu. TMO’nun açıklamasına göre, fırıncılara uygun fiyatla un sağlamak için çalışmalar devreye alındı. Bu kapsamda 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açıldı.

PİYASAYA ANLIK TAKİP

Açıklamada, şöyle denildi:

“Kuruluşumuz satışlarına başvuran 380’in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 lira arasında seyretmekte olup, un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını kuruluşumuza ibraz etmektedir. TMO, 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup, stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir. Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup, gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemeli.”