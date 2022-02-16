Stoltenberg: En kötüsüne hazırız

Toplantı öncesi basına açıklama yapan Stoltenberg, Moskova’dan diplomatik çabalara devam etmeye hazır olduklarına dair işaretler duyduklarını ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilimi düşürmeye yönelik adım görmediklerini belirterek, “Aksine Rusya'nın askeri yığılmaya devam ettiği görülüyor. 26 Ocak'ta Rusya'ya gönderdiğimiz yazılı belgemize, yazılı tekliflerimize herhangi bir yanıt alamadık. Rusya'ya, onlarla oturup görüşmeye hazır olduğumuza dair çok net mesaj vermeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda en kötüsüne de hazırız. Ve Rusya bir kez daha Ukrayna'yı işgal ederse, yüksek bir bedel ödeyecekler. Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmalarını zorlaştırmak için Rusya'nın planlarını ve eylemlerini ifşa etmeye devam edeceğiz” dedi.





SİYASİ ÇÖZÜ﻿﻿M İSTEĞİ

Rusya'nın anlamlı bir diyaloga gireceğini ve çatışma yerine diplomasiyi seçeceğini umduklarını ifade eden Stoltenberg bir kez daha siyasi bir çözüm bulmaya hazır olduklarını dile getirdi. Stoltenberg basına yaptığı kısa açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile kısa açıklamada bulundu.

DHA





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