Ekonomi Son dakika: Stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Son dakika: Stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Ekonomi

Son dakika: Stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

TL yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi 3 ay uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 Aralık 2021, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 3 ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Türk Lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından elde edilen kar paylarından, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonlarından ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalara olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 31 Aralık 2021 tarihinden 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.


Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
2021'de ne yaptık?
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
52 yaşı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ucuz emeklilikte son 22 gün
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi