Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi

Fransız polisi, Strazburg'da Noel pazarını hedef alan saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'i ölü ele geçirdi

13 Aralık 2018, Perşembe 23:42 Son Güncelleme:
A A
Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in konuya ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.

AA

Bu haberi de okudularFransa'da 'acil saldırı uyarısı' seviyesine geçildi

Bu haberi de okudularFransa'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.