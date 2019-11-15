Stres beynin çalışmasını engeller mi?

Stres hem arkadaşınız, hem düşmanınızdır

Doğru duydunuz, stres her zaman için kötü bir şey değildir. Örneğin, bir yarışmada ya da kamuoyunda konuşurken bize yardımcı olmak için ekstra odak ve enerjiye ihtiyaç duyduğumuzda bizim için önemlidir. Ancak aşırı olduğunda yani çok çalıştığınızda ya da büyük bir kavgaya karıştığınızda, beyninizi korkunç bir şekilde değiştirebilir. Her zaman stresli olmak baş ağrısı, mide ağrısı, yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve uykusuzluğa neden olabilir.





Aşırı stres beyninizi küçültebilir

Nöroloji dergisinde yayınlanan bir 2018 çalışması, stres seviyesi yüksek olanların hafıza testlerinde daha kötü olduğunu ve beyinlerinin stres düzeyi düşük olanlardan daha küçük olduğunu gösterdi. Bu büzülme, beynin hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan beyinciğini etkilediği için, stresiniz ne kadar kronik olursa hafızanız o kadar bozuk olur ve yeni şeyler öğrenmekte güçlük çekersiniz.





Bu tür etkilerin, araştırmanın yazarlarından biri olan Dr. Sudha Seshadri'nin 10 ila 20 yıl sonra daha yüksek bir bunama riski ile ilişkilendirilebileceğini söyledi. Stres, aynı zamanda depresyon gibi ciddi zihinsel sorunlara da yol açabilir.





Stres seviyenizi kontrol altında tutabilirsiniz

Vücudunuzu hareket halinde tutun

Avustralya’da yapılan bir çalışma, düzenli aerobik egzersizinin hafıza fonksiyonlarını iyileştirebileceğini ve yaşlandıkça beyin sağlığını koruyabileceğini buldu. Düzenli yapılan egzersizler, vücudunuzda size olumlu his sağlayan kimyasal endorfinleri serbest bırakacaktır.

Uykunuzu alın

Vücut uyurken iyileşir ve onarılır. İyi uyuyamazsanız, sağlık riskleriniz artar ve bu da strese katkıda bulunabilir.

Yediklerinize dikkat edin

Sağlıklı yiyecekler ruh halinizi ve hatta stres düzeyinizi olumlu yönde etkileyebilir. Sağlıklı ve düzenli yemek ve kafein alımının azaltılması stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Sevdiklerinizle bir arada olun

Birileri tarafından desteklenmek, strese karşı mücadelede her zaman yardımcı olur. Arkadaşlarınızla ve ailenizle sosyalleşmek, anksiyeteyi azaltabilecek oksitosin adı verilen “iyi his” hormonunu üretir.

Mola verin

Bir yoga ya da meditasyon dersine katılın, masaj yaptırın ya da rahatlamanıza ve kendinize biraz zaman ayırmanıza yardımcı olmak için kısa bir kaçamak yapın. Günlük hayatınızın telaşından bir süre uzaklaşmanız size ihtiyacınız olan rahatlığı sağlayabilir.

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