Stres karşıtı ve yorgunluk giderici maske

Birkaç dakika içinde harika bir gece uykusunun yarattığı etki ile aynı sonucu verir.

Kırışıklık ve yaşlanma karşıtı, Cildi yenileyici etki..

Günlük, ani etki için:

Sabah, yüz ve boyuna ince bir tabaka uygulayın. 3 ila 5 dakika bekletin ve fazlalığı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.

Günlük, düzenleyici bakım olarak:

Sabah, yüze ve boynuna az miktarda alıp masaj yaparak uygulayın. Üzerine günlük bakım ürümlerinizle devam edin.

Zaman zaman uzun süreli bir değişim için:

Yüz ve boyuna kalın bir tabaka uygulayın. 20 dakika bekletin. Kısa bir yüz masajı yapın ve fazlalığı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.

Herkes için vazgeçilmez!

Valmont Prime Renewing Pack 50 ml fiyatı ; 1.474 TL



