Stres testi (Stres motivasyonu artırıyor)

"Strese girdim" diye paniklemeyin. Hatta uzmanlar stres seviyesi daha düşük kişilerin depresyona girme riskinin arttığını söylüyor.

Peki sizin stres seviyeniz ne durumda?

Aşağıdaki testi çözüp öğrenebilirsiniz...

1) Sabah kalktığınıza genellikle ilk düşünceleriniz...

A) Pozitif olur.

B) Negatif olur.

2) Sizi zorlayan bir iş olduğunda, bu zorluk sizi nasıl hissettirir?

A) Heyecanlanırım.

B) Midem bulanır.

3) Zorlu işlerde genellikle...

A) Rahatça odaklanırım.

B) Odaklanmakta zorlanırım.

4) Rahatlayıp sıkıntılarınızdan uzaklaştığınız anlar oluyor mu?

A) Çoğu zaman

B) Çok seyrek ya da hiç olmuyor.

5) Yeni bir ilişkiye başladığınızda...

A) “Hazırım” diyorum.

B) Kaçmak istiyorum.

6) Zor ve beklenmedik bir durumla karşılaştığınızda...

A) Endişelenmeme rağmen üstesinden geliyorum.

B) Bozguna uğruyorum.

7) Baş ağrısı, halsizlik gibi stres kaynaklı fiziksel sıkıntılar yaşıyor musunuz?

A) Hiç yaşamıyorum ya da çok ender yaşıyorum.

B) Sık sık ya da her zaman yaşıyorum.

8) Yaşadığınız endişeler gece uyumanızı engelliyor mu?

A) Çok nadir engelliyor ya da hiç engellemiyor.

B) Sık sık ya da her zaman engelliyor.

9) Zor bir işi tamamladığınızda kendinizi tatmin olmuş hissediyor musunuz?

A) Genellikle ya da her zaman.

B) Hemen hemen veya hiçbir zaman.

10) Stres, hayatınızdaki olumlu yönleri görmenize engel oluyor mu?

A) Çok ender.

B) Her zaman.

TESTİN SONUCU:

İşaretlediğiniz ‘A’ ve ‘B’ şıklarını sayın.

‘A’lar daha fazlaysa: Stres seviyeniz sizin hayatta daha başarılı olmanızı sağlıyor.

‘B’ler daha fazlaysa: Stres size ciddi zarar veriyor. Stresle mücadele etmenin yolunu bulun.







