Ev yapımı stres topu yapılışı
Hem el ve kol kaslarınızın çalışmasına yardımcı olacak hem de stres atmanızı sağlayacak eğlenceli bir stres topu yapmak oldukça basit. Birçok kişi evde stres topu nasıl yapılır merak ediyor. Yaparken eğleneceğiniz ev yapımı stres topu yapılışı...
17 Şubat 2021, Çarşamba 09:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gün içinde aklınızı dağıtıp stresinizi atmaya yardımcı olacak ev yapımı stres topu yapmak, tahmin edilenden daha basit. Evde stres topu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ev yapımı stres topu yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Evde stres topu yapılışı
Malzemeler
- 2 balon
- Un
- Huni
- Kalem
- Kaşık
Yapılışı
Naylon veya eski gazete kağıdı ile düzgün şekilde kaplanmış bir çalışma alanı oluşturun.
Şişirilmemiş, sönük bir balonu alın ve huninin alt ucunu balonun ağzına koyun. Balonu doldururken kaymaması için huni kullanmak işi kolaylaştırır.
Balonu un ile doldurma işlemine başlayın. Bunun için kaşık ile huniye un atın. Fakat huniyi tam doldurmadan ilerlemeye dikkat edin. Aksi takdirde un huniyi tıkayabilir. Eğer tıkanma varsa, kalemle deliği açın.
Unu, şişmemiş balonu dolduracak şekilde tamamlayın. Balonun içinde hava kalmamasına emin olun. Hava olursa, sıkmalarda patlayabilir yada balon sarkabilir.
İkinci bir balon ile doldurulan balon kaplayın. Hatta üçüncü bir balonla da destekleyebilirsiniz. Böylece daha sağlam hale gelecektir.