Gün içinde aklınızı dağıtıp stresinizi atmaya yardımcı olacak ev yapımı stres topu yapmak, tahmin edilenden daha basit. Evde stres topu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ev yapımı stres topu yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Malzemeler

2 balon

Un

Huni

Kalem

Kaşık

Yapılışı

Naylon veya eski gazete kağıdı ile düzgün şekilde kaplanmış bir çalışma alanı oluşturun.

Şişirilmemiş, sönük bir balonu alın ve huninin alt ucunu balonun ağzına koyun. Balonu doldururken kaymaması için huni kullanmak işi kolaylaştırır.

Balonu un ile doldurma işlemine başlayın. Bunun için kaşık ile huniye un atın. Fakat huniyi tam doldurmadan ilerlemeye dikkat edin. Aksi takdirde un huniyi tıkayabilir. Eğer tıkanma varsa, kalemle deliği açın.

Unu, şişmemiş balonu dolduracak şekilde tamamlayın. Balonun içinde hava kalmamasına emin olun. Hava olursa, sıkmalarda patlayabilir yada balon sarkabilir.

İkinci bir balon ile doldurulan balon kaplayın. Hatta üçüncü bir balonla da destekleyebilirsiniz. Böylece daha sağlam hale gelecektir.



