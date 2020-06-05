Stresle savaşan 10 besin
Koronavirüsle birlikte iş, okul ve ekonomik hayatımız ani ve keskin bir değişim yaşadı. Bu değişimle kaygılarımız ve stres kat sayımız arttı. Nişantaşı Hastanesi’nden Dyt. Psk. M. Berrin Ak, stresle baş etme yöntemi olarak yemek yemeyi seçenler için sağlıklı ve stresle mücadele eden 10 önemli besin önerisini paylaştı.
05 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Somon
Stresle mücadelede etkin rol üstlenen D vitamini ve Omega-3 yağ asitlerince zengin olan somon balığını, ızgara/haşlama/ fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlayarak haftada en az 2 kez tüketin.
Yeşil mercimek
Ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan selenyum açısından son derece zengin olan yeşil mercimeği salatalarınızda ya da yemeklerinizde kullanarak stresle mücadelenize dahil edebilirsiniz.
Yaban mersini
Stresle mücadelede etkin bir kimyasal olan dopaminin üretimine yardımcı olur. Serbest radikallerle savaşan antioksidanlarca zengin yaban mersinini tek başına, smoothielerinize ve yoğurdunuza ekleyin.
Yulaf ezmesi
Serotonin seviyesinin artmasına yardımcı olarak stresi azaltan yulaf ezmesini süt veya yoğurdunuza ekleyerek eğlenceli ve sağlıklı öğünler hazırlayın.
Kefir
Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresin azaltılmasına yardımcı olur. Kefir tüketmeyi alışkanlık haline getirerek doğal bağırsak bakterilerini destekleyebilir; buna bağlı olarak strese bağlı hastalık riskini azaltabilirsiniz.
Bitter çikolata
Serotonin, endorfin gibi iyi hissetmemizi sağlayan nörotransmitterlerin beyindeki düzeyini artırır. Bu nedenle stresli anlarınızda kendinizi daha iyi hissetmek için kahvenizin yanında en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata tercih edin.
Kabak çekirdeği
Stres anında yükselen kortizol seviyesinin düzenlenmesinde rol oynayan ve stres belirtilerini azaltan magnezyumun başlıca kaynağıdır. Stresli olduğunuz dönemlerde 1 avuç kabak çekirdeğini ara öğünlerinize ekleyin.
Yeşil çay
Duygu durum bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olan L-Theanine adlı amino asit içerir. L-Theanine, stresi azaltıp serotonin ve dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken ve stres ve kaygıyı azaltır. Kalp, tansiyon gibi kronik sağlık probleminiz yoksa ara öğünlerde veya güne başlarken yeşil çay için.
Yumurta
Serotonin oluşturmaya yardımcı olan bir amino asit olan triptofanın başlıca kaynağıdır. Aynı zamanda D vitamini, çinko, magnezyum ve selenyum açısından zengin bir kaynak olan yumurtayı sofralarınızdan eksik etmeyerek strese savaş açabilirsiniz.
Kırmızı biber
İyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini kandaki stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek stresinizi gidermenize yardımcı olur. Stresli zamanlarda kırmızı biberi yemeklerinize veya salatalarınıza ekleyin.
Anti-stress smoothie
Malzemeler
- 1 adet olgun muz
- Yarım çay bardağı yaban mersini
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- Yarım çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
- 1 çay kaşığı bal
- Tarçın (isteğe göre)
Tüm malzemeleri blendera koyun ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın. İçerdiği kompleks karbonhidrat, yağ, protein, lif ve antioksidanlar sayesinde stres seviyenizi azaltırken enerjinizi artıracak smoothieniz hazır.