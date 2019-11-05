Stresli bir vücuda sahip olduğunuzu gösteren 10 belirti

1. Cilt rahatsızlıkları

Sedef hastalığı, akne ve diğer cilt hastalıkları stresten kaynaklanabilir. Bilim adamları, öğrenciler arasında bir araştırma yaptı ve yüksek düzeyde psikolojik stres ile cilt sorunları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösterdi. Farelerle yapılan bir deney de aynı sonucu verdi; büyük miktarda strese maruz kalan hayvanların da cilt enfeksiyonlarına karşı daha hassas olduğu gözlemlendi.

2. Değişken kilo durumu

Kilonuzu diyetler veya fiziksel egzersizlerle dengeleyemediğiniz bir durumda olabilirsiniz. Yoğun bir tempo, fazla kilolara sebep olabilir. Sık görülen stresli durumlar, kortizol hormonunun üretimini arttırmaktadır. Bu hormon, yağların ve karbonhidratların metabolizmasını dengeler ve kandaki gerekli şeker seviyelerini destekler. Bir kişide bu hormon gereğinden fazla ise, kişi daha fazla yemek yiyecek, vücut daha az testosteron üretecek ve daha az kalori yakacaktır. Bu da kilo almanızı sağlayacaktır.

Bazen stres ve endişe, kandaki adrenalin seviyesinin yükselmesi ile kilo vermeye de neden olabilir. Adrenalin metabolizmayı hızlandırır, ancak yağ atılımını yavaşlatır. Bilim adamları ayrıca CRH hormonunu da kilo kaybı için suçluyorlar.

3. Sık geçirilen soğuk algınlığı

Stres, iltihabı baskılayan kortizol üretimine neden olur. Bununla birlikte, eğer bir kişi kronik stres yaşıyorsa, bağışıklık sistemi kortizole karşı daha az hassas hale gelir ve bu da daha ciddi bir iltihaplanma ile sonuçlanır. Bu da vücudun ısısını düşürür.

Soğuk havayı suçlamayın, çünkü bağışıklık sistemi zayıflamış bir vücut için sadece bir tetikleyicidir. Sık sık hastalandığınızı düşünüyorsanız, hayatınızda sizi çok endişelendiren bir şey düşünün ve öncelikle onu ortadan kaldırmaya çalışın.

4. Sindirim sistemi bozuklukları

Stresin sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğine dair çeşitli bilimsel kanıtlar vardır.

Şişkinlik ve karın ağrısı ilaçları her zaman bu duruma yardımcı olamayabiliyorlar. Böyle zamanlarda, bir psikolog ziyareti ilaçlardan daha fazla yardım sağlayabilir. Doktor, endişenizin nedenlerini belirleyecek ve size yardım etmeye çalışacaktır.

5. Odaklanma güçlüğü

Uzun süredir stres altında olan insanların sorumluluklarına odaklanmakta güçlük çektikleri gözlemleniyor. İşinize normalden daha az odaklandığınızı fark ederseniz anlayın ki gerilmişsinizdir ve belki de biraz gevşemenin vakti gelmiştir!

6. Saç dökülmesi

Bilim adamları, stresin kelliğe neden olabileceği sonucuna vardılar. Daha önce olduğundan daha az kılınızın olduğunu fark ettiyseniz ve farklı vitaminler bu konuda olumlu bir etki yaratmıyorsa, stres bir neden olabilir. Saçlarınızın daha fazla dökülmesini istemiyorsanız üzerinizdeki gerginliği atın.

7. Baş ağrısı

Baş ağrısı, uyku sırasındaki yanlış konum, düşük veya yüksek tansiyon, sinüzit, hamilelik ve bunun gibi pek çok nedenden kaynaklanabilir. Ancak bazen baş ağrıları, işte veya evde yaşadığınız duygusal stresten de kaynaklanır.

Ağrı kesici almak baş ağrısına yardımcı olabilir. Ancak stresli durumları hayatınızdan dışlamazsanız baş ağrısı tekrar tekrar size geri dönecektir.

8. Düşük libido

Duygusal olarak drene olan, genellikle strese maruz kalan biri, genellikle oldukça düşük bir libidoya sahiptir. Bilim adamları bir çalışma yaptı ve böyle bir sonuca ulaştı. Bu nedenle, eşinizle uzun süre seks yapmadıysanız, durum için yardımcı olmayacağından endişelenmeyin veya endişelenmeyin. Sebep gerçekten stres ise, işleri daha da kötüleştirir. Yapılacak harika bir şey birlikte tatile gitmek olacaktır.

9. Uyku sorunları

Stresli durumlar, uyku ile ilgili ciddi sorunların bir nedeni olabilir. Uzun süredir stres altındaysanız, bu durum uyku düzeninizi bozabilir. Uyku, hayatın her anında aktif yer alabilmek için gerçekten çok önemli. Uyku hapları da işe yaramıyorsa, bir doktora görünmeniz gerekiyor. Uyku probleminizin nedenini bulmanız ve mümkün olan en kısa sürede sorunu ortadan kaldırmanız çok önemli.

10. Kalp ve damar hastalıkları

Kalplerimiz, yaşamlarımız boyunca hem iyi hem de kötü çok fazla şey yaşamak zorundadır. Stres, kalp üzerinde kötü bir etkiye sahiptir. Bilim adamları, kronik stresin kalp ve damar hastalıklarının en sık nedenlerinden biri olduğunu kanıtladılar. Yoğun iş temposu, bunun tam tersi olarak işsizlik, yoksulluk içinde yaşama ve ailedeki sorunlar gibi durumlar, bu rahatsızlıkları daha da kötüleştirebiliyor.



