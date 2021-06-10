Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının 11 Haziran 2021 Cuma günü başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. 11 Haziran'dan itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

BERBER VE KUAFÖRLER DE AŞI OLACAK

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR DA TAKVİME EKLENDİ

Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oldu. 11 Haziran'dan itibaren tüm avukatlar aşı olabilecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yapmıştı.

HANGİ MESLEKLER AŞI OLABİLİYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programında iki grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıklamıştı.

Bakan Koca, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca ayrıca 'Üniversitelerimizin Eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da başlıyoruz. Bu güce güvenin.' dedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 457 bin 454 arttı.

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevularını hem e-nabız üzerinden hem de 182 numaralı telefon hattını arayarak alabiliyorlar.

AŞI YAŞI KAÇA İNDİ?

Aşı yaşı en son olarak 1 Haziran’da 50 yaş üstüne inmişti. Bakanlık ve Alman Biontech firması arasında yapılan anlaşmayla aşı tedarikindeki sıkıntının çözülmesiyle aşı uygulamaları da hız kazandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 10 Haziran tarihi itibariyle aşı yaşının 45’e indiğini açıkladı. 9 Haziran günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası 40 yaş üstü vatandaşların da gelecek pazartesi gününden itibaren aşılanmasına başlanabileceği belirtildi.