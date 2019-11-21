Su birikintisi değil paha biçilemezdi

Boşaltıp yok ettiler

Gümüşhane Taşköprü Yaylası’nda bulunan Dipsiz Göl’de define aramak isteyen iki kişi, Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Kültür Turizm Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Doğa harikası gölün yok edilmesine izin verilmişti.

5 günde suyu boşaltılıp altı kazılan 12 bin yıllık gölde hazine bulunamazken olay Türkiye gündemine gelmiş ve büyük tepki çekmişti. Valiliğin kazı sonrası çalışmaları sürerken gölde inceleme yapan Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, Dipsiz Göl için “Su birikintisi, böyle alanlar çok var” demişti.

Binlerce yıllık bilgi

Dipsiz Göl’ü inceleyen Jeomorfoloji Derneği heyeti de bir rapor hazırladı. ‘Su birikintisi’ iddiasının gerçekçi olmadığına yer verilen raporda Dipsiz Göl’ün kar ve buzul ile uzun yıllarda oluşan doğal göl ve paha biçilemez değer olduğu anlatıldı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, “Bu gölde ekosistem hakkında binlerce yıllık bilgi vardı. Bu veriyi belki başka bir yerde bulamayız, geri de getiremeyiz. Bir bilimsel hazine kaybedildi” dedi.

Hazine gölün kendisiydi

Trabzon Üniversitesi’nden Hidrobiyoloji (Su biyolojisi) ve Limnoloji (Tatlı Su Biyolojisi) Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şahin, “Bilim insanları bile bu tür gölleri incelemek için çok zor izin alabiliyor.

İki definecinin pek çok basamağı geçerek izin alabilmesi düşündürücüdür” diye konuştu. Balıkesir Üniversitesi’nden Dr. Erdal Gümüş ise şöyle konuştu: “Ekosistemin tüm parçalarına zarar verildi. Define aramak için gölü yok ettiler ama esas define göldü.”

Selay SAYKAL/DHA

2 müdür 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl’de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü personeli Yunus Ağa haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Sinan UÇAR/DHA

Bu şekilde yağış bekleyecek

Dipsiz Göl’, yok edildikten sonra toprağa gömülmüştü. Tepkiler üzerine tekrar kazılıp su tutabilecek kireçli ve killi toprak dökülüp silindir ile ezildi. Buraya su boşaltmaktan vazgeçildi. Gölün, yağışların ardından eriyecek karla doğal haline dönmesi beklenecek. Bu gerçekleşmezse tankerlerle su takviye yapılacak.