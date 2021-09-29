Üzeri kıtır kıtır yufkayla kaplı, içinde ise haşlanmış yumuşacık hamuru olan ve bol peynirli bir su böreğine kim hayır diyebilir ki! Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız su böreği tarifi sizin de favori lezzetiniz olacak. Peki, su böreği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız su böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SU BÖREĞİ TARİFİ

Su böreği malzemeler

6 adet yumurta

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

Aldığı kadar un

İç malzemesi:

250 – 300 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Aralara sürmek için:

150 gram tereyağı (eritilir)

Haşlamak için:

Tuz

Su

SU BÖREĞİ YAPILIŞI

Yumurtalar tuzla beraber iyice çırpılır. Ardından yarım çay bardağı su eklenir.

Azar azar un ilave ederek hamur yoğurulur.

İç harcı için peynirler ezilir, maydanozlar minik minik doğranarak karıştırılır. Bu arada da hamur dinlendirilir.

Hamur on bezeye bölünür. Bezelerin kurumaması için üzeri örtülür.

Ardından bezeler un eşliğinde tepsi boyutunda açılır. Açılan hamurlar temiz bir yere serilir.

O arada büyükçe bir tencerede su kaynamaya bırakılır. Tencerede kaynatılan suya 2 yemek kaşığı tuz eklenir.

Böreğin pişeceği tepsi eritilmiş tereyağı ile yağlanır.

Yufkalar kaynayan tuzlu suda 30-35 saniye haşlanır. Sıcak sudan alınan yufkalar hızlıca ayrı bir kap içinde bulunan soğuk suya katılır. Böylece hamurun yapışması engellenir.

Böreğin alt zemini için beş tane yufka haşlanır ve her katı yağlanır eritilmiş tereyağıyla. Beş katın sonunda iç harç koyulur. Sonraki 5 yufka için azalan kaynamış suya ilave edilir ve kaynaması beklenir. Diğer 5 yufka da aynı işlemden geçer.

Son katın da üzerine bolca erimiş tereyağı dökülür ve fırçayla yayılır. Börek fırına girmeden önce dilimlenir. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar kontrollü olarak pişirilir.



