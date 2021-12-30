Bağımlılık yapacak kadar nefis bir lezzete sahip olan su damlası tatlısı tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, su damlası tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten su damlası tatlısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SU DAMLASI TATLISI TARİFİ

Su damlası tatlısı malzemeler

2 adet yumurta ( Birinin sarısı üzerine )

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

150 gram eritilmiş margarin veya tereyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 fiske karbonat

1 tatlı kaşığı sirke

4. 5 su bardağı un

İçi malzemesi için ;

Bir kase çekilmiş ceviz İçi

Şerbet için;

3 su bardağı şeker

3. 5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

SU DAMLASI TATLISI YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şerbet için şeker ve su tencereye konulup çırpılır orta ateşte kaynatılır.

Kaynamaya başlayınca birkaç damla limon suyu sıkılıp 2-3 dakika sonra altı kapatılıp soğumaya bırakılır.

İrmik, pudra şekeri, yumurta, yoğurt, sıvı yağ, eritilmiş margarin (tereyağı), vanilya ve sirke derince bir kaba alınır ve çırpılır.

1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu konulur ve çırpılır.

Yavaş yavaş un eklemesi yapılarak hamur toparlanır.

Kulak memesi kıvamında yumuşak olması gerekiyor.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp yassı hale getirilir.

İçine ceviz konulup rulo halinde sarılır.

Biraz açtırarak esnetip iki ucu öne getirilip sıkıştırılıp birleştirilir.

Tepsiye dizilir.

Üzerlerine yumurta sarısı sürülüp fındık konulur.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir.

Piştikten sonra ilk sıcaklığı çıkınca 1 dakika sonra şerbeti dökülür. Hepsinin üzerine gelecek şekilde kepçe ile şerbetlenir.

Üzeri kapatılarak iyice içine çekmesi beklenir.



