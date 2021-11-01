Uzun zamandır bilinen bir gerçek var ki, bol su ve sıvı tüketmek kilo vermede oldukça faydalı oluyor. İşte, su diyeti de bu gerçeğe dayalı olarak hazırlanan bir diyet listesini hayata geçirerek yapılıyor. Su diyeti ile asıl amaçlanan ise, vücudun ısı dengesinin ayarlanması için bol kalori yakmasını sağlamak. İşte, bir haftada 7 kilo verdiren su diyeti listesi ve diyet hakkında bilinmesi gerekenler…

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, kilo vermek isteyenlerin gün içinde sadece su ve sıvı tüketmesine dayalıdır ve bu diyet sırasında kişi sıvıdan başka bir gıda tüketmez. Ancak, ortaya çıkışından bu yana su diyeti hakkında birtakım tartışmalar olsa da elbette bu uygulamanın ardından bir teori bulunuyor.

Yapılan araştırmalardan çıkarılan sonuçların dayandığı teoriye göre, kişi soğuk su içtiğinde, vücut, suyun sıcaklığı ile vücut sıcaklığının dengelenmesi için bir kalori harcıyor. Ekstradan yakılan bu kalori de kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Diğer yandan, su diyeti ile günlük hayatta yeterli miktarda sıvı tüketiminin göz ardı edilmesi sorunu ortadan kalkıyor ve vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarı alınmış oluyor. Böylelikle de böbrekler daha fazla çalışırken, toksinler de vücuttan hızlı bir şekilde atılmış oluyor.

Yeterli miktarda alınan su ayrıca, eklemleri; onunla ilgili olarak da omurgayı korumaya yardımcı oluyor, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da katkı sağlıyor.

Fakat, vücutta bulunan başka hastalıkları veya olumsuz durumları tetikleyebileceği için su diyetini doktor kontrolünde uygulanması öneriliyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Kalori yakımını hızlandıran ve vücutta detoks etkisi yaratan su diyetinde hedeflenen, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimini sağlamaktır.

Su diyetinde tokluk hissi su ile sağlansa da gerekli besin ögelerinin alınması ve kan basıncının düşmemesi için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor.

Sağlık uzmanları, su diyetinin yalnızca su içilerek yapılmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyarıyor ve bol su tüketiminin yanı sıra sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesi konusunda öneride bulunuyor.

BİR HAFTADA 7 KİLO VERDİREN SU DİYETİ LİSTESİ

1. GÜN

Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

Ara öğün: Bir bardak papaya suyu

Öğle: Bir kase karpuz

Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su

Akşam yemeği: Bir bardak su

Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su

2. GÜN

Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su

Ara öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su

Öğle: Çoban salatası ve bir bardak su

Ara öğün: 2 adet domates ve bir bardak su

Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

3. GÜN

Kahvaltı: Bir adet elma ve 2 bardak su

Ara öğün: 1 su bardağı papaya meyvesi ve bir bardak su

Öğle: Çoban salata ve bir bardak su

Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

4.GÜN

Kahvaltı: Bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su

Ara öğün: Bir adet muz ve 2 bardak su

Öğle: Bir bardak süt ve 2 su bardağı su

Ara öğün: Bir adet muz ve 2 su bardağı su

Akşam yemeği: Bir adet muz

Son ara öğün: Bir su bardağı su ve bir adet muz

5.GÜN

Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara öğün: 2 adet domates ve 2 su bardağı su

Öğle yemeği: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara öğün: 2 adet domates

Akşam yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç

6. GÜN

Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su

Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su

Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su

Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su

7. GÜN

Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su

Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su

Ara öğün: 2 adet salatalık

Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su

Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su

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