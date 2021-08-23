Su elementi burçları: YENGEÇ - AKREP - BALIK

Bağlantılı Taşları; Karnelian, Turuncu kalsit, Kehribar, Aragonit, Turuncu kuvars, Portakal topaz, Goldstone, Turuncu zirkon

Sezgisel ve duygusal paylaşımlara çok önem verirler. Su elementi yardımseverliği gösterir. Yardımsever, nazik yaratılışlı ve başkalarının refahıyla ilgili, diğer insanlara göre daha faydalı, eli açık, düşmanlık gütmeyen, iyi fiiliyatta bulunmaktan haz alan yapıyı temsil eder. İşbirlikçi, yardımcı, misafirperver ve sosyaldir. Gerçek bir hümanist olmayı ve başka insanların sağlığı ve mutluluğu ile ilgili olmayı anlatır. İnsanlığın mutluluğu için içten gayret ettikleri, ama kendilerini düşünmedikleri için hizmetkârlar olarak adlandırılmışlardır.

SU ELEMENTİ EKSİKLİĞİNİN VE FAZLALIĞINI KRİSTALLERLE DENGELENMESİ

Su elementi fazla olan insanda fazla sübjektif ve fazla güdüsel bir yapı ortaya çıkabilir. Bu durum kendi hayal dünyasını yaratıp orada yaşama riski getirebilir. Mantıktan uzaklaşabilir.

Su elementi aşırılığı olan kişiler kırılgan, küskün, alıngan, endişeli, fazla sübjektif ve mantıktan uzak, başkalarını düşünmekten kendini ihmal eden, ayağı yere basmayan, hayal dünyasında dolaşan, gizemli ve derin düşünenlerdir.

Ruhsal konularda doğal olarak yeteneklisinizdir. Etrafınızda olan bitene aldırmazlık edemez, başkalarının duygularını çok önemsersiniz. “Evrensel Anne” arketipi çizersiniz, gözetici ve besleyici bir yapıdasınızdır. Anhidrit manevi olarak, ruhunuzla yeniden bağlantıya geçmeniz ve yüksek farkındalık hallerine ulaşmanız için yardımcıdır.

Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını hissetme konusunda olağanüstü yeteneklisinizdir. Pembe Kuvars empati konusundaki bu özelliklerinizi destekler. Başkalarını gözetme, bakma, besleme, şifa verme, terapi verme gibi işlerle uğraşmaktaysanız, bu yöndeki becerilerinizi bu taşın destekleyici özellikleriyle arttırabilirsiniz.

Geçmişinize bağlı olmanız güzeldir. Ama geçmişe tutunup kalabilirsiniz ya da geçmişte ilişkiniz olan kişilere saplanıp kalabilirsiniz. Bu konuda bağımlılık geliştirmişseniz Anhidrit ile bu duygularınızdan özgürleşebilirsiniz. Rubelit duygusal yüklerden kurtulmanız ve kendinizi serbest bırakmanız konusunda yardım eder.

Evinizde kendinizi duygusal anlamda güvencede hissedersiniz. Sağlam ve gözetildiğinizi hissettiğiniz, aile gibi gördüğünüz ortamlarda başarı potansiyeliniz artar. Sahip olduğunuz ortamı koruma, güvenliği sağlama arzunuz en güçlü duygularınızdan biridir. Yeşim Taşı sahip olduklarınızı güvenli bir şekilde korumanız için faydalı bir taştır. Yaşadığınız yerde sükûnet ve sakinlik istersiniz. Amazonit taşı bulunduğunuz ortamda huzuru ve güvenliği sağlamanıza yardımcı olur.

Alıngan bir yapıdasınızdır. Başkalarının söylediği sözlerden çok çabuk etkilenirsiniz ve duygu haliniz de bu yönde değişir. Olumlu sözler işittiğinizde bir sorun yoktur ama eleştiri veya imalı sözlerden çabuk demoralize olabilirsiniz. Alıngan tavrınız başkalarıyla ilişkinizi de zorlaştırabilir. İnsanlar sizinle rahatça konuşamayabilir. Aşırı hassas yapınızın üstesinden gelmek için Lapis Lazuli taşı kullanabilirsiniz.

Başkalarına bakıp gözettiğiniz gibi, siz de başkaları tarafından kollanıp korunma ihtiyacındasınızdır. Başkalarını beslediğiniz gibi, başkalarının da sizi beslemesini ister ve beklersiniz. Rodokrosit bu konudaki ihtiyacınızı gidermenize yardımcı olur. Bu taş aynı zamanda kendinize göstermeniz gereken özen konusunda da destekleyicidir.

Doğum haritalarında su enerjisi eksik olan kişiler duyguları hayatında ön plana almaz. Haritanın geri kalanına göre gerçekten duygusuz ve duyarsız bir insan ortaya çıkabilir.

Su elementi azlığı (veya hiç yoksa) olan kişiler ise duygusal boşluk, duyguları ifade edememe, empati kuramama, güvensiz hissetme, sezgilerini kullanamama, acımasızca yaklaşımlar, hayal gücü eksikliği, duygularını paylaşma eksikliği sergilerler.

Duygusal açıdan dağılmaya yatkınsınızdır. Bu yüzden odaklanmanızı sağlayacak taşları ve kristalleri kullanmanız yerinde olur. Florit dışarıdan gelen tesirlere karşı kendinizi kapatmanızı sağlar. Sizi manipüle etmeye çalışanlara karşı korur. Kunzit etrafındaki süptil enerji alanlarını güçlendirir. Merkezinizde ve güçlü kalmanızı sağlar. Shungite taşı fizik bedeniniz etrafındaki süptil bedenlerde bulunan blokajları çözer. Mavi Dantelli Akik aşırı hassasiyetlerinizle başa çıkmanız konusunda yardımcıdır.

Sezgileriniz gelişkindir. Psişik yeteneklere sahip olabilirsiniz. Ametist takmak, sezgilerinizi daha da arttırır ve ilahi olanla bağınızı güçlendirir. Selestit de ilahi olanla güçlü bir bağ geliştirmenizi sağlar. Angelite durugörü ile iletişim yeteneğinizi uyandırır. Aqua Aura Kuvars ilahi benliğinizle bütünleşmenizi sağlar. Danburit hayat planında kaderinizde olan misyonunuza ulaşmanız için neler yapmanız gerektiği yönünde sezgiye ulaşmanızı sağlar.

Turkuaz kendini ifade etme, kendini olduğu gibi kabul etme taşıdır. Turkuaz taşları, hakikatleri dile getirmeye ve bütünlük enerjisini yaymaya uygun nitelik taşırlar. Bütünsel yaşamanın getirdiği tüm inanç, anlayış, dil, ırk farklılıklarını ifade edemeyenlerin taşıdır. Sakinlik ve dinginlik hissi verir. Sosyal olan fobilerden uzak durmamıza yardım eder.

Beyaz Opal su elementi sayesinde rüya ile gelecekten haber alma yeteneği verebilir. Zihin, beden ve ruh arasındaki dengeyi korumanıza yardımcı olur. Her şeye olumlu yönden yaklaşmaya yönlendirir. Utangaçlığı azaltır ve özgüven kazandırır. Değişime direnç konusunda rahatlık sağlar. Adrenal bezlerle ilgili dengesizlikleri gidermeye çalışır. Olumsuz duygulara dikkatlice bakış sağladığında bağımlılık yaratan düşünce veya davranışlarınızı çalışmak için bir fırsat yaratır.