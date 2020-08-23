Su elementi burçlarının meslek göstergeleri

Su grubunun ilk burcu Yengeç, duygusal güvence ihtiyacı duyar ve kendini ait hissetmediği bir iş yerinde verimli performans gösteremez. Hassas ve duygusal kararlar almaya meyillidir. Aile ve ev ortamı onun için önemli olduğundan, bu duyguyu yakalayabileceği şirketleri tercih eder. Muhtemelen ofisini /masasını evden getirdiği objelerle donatır. Çalışma arkadaşlarını ailelerinden biri gibi görür ve çoğunlukla mesai dışında da iletişimini sürdürür. Doğal ve içten gelen duygularla davrandığı için de ekip arkadaşları tarafından çok sevilip sayılır. Meslek olarak denizlerle ilgili her türlü iş ilk tercihleri olur. Yeme içmeye olan düşkünlüğünden dolayı gurme, şef veya aşçı olabilir. Restoran ve otel işletmeciliği yapabilir. Hemşire, hastabakıcı, eczacı ve anaokulunda çocuk bakımı gibi mesleklere yönelebilir.

Sezgileri çok güçlü olan Akrep, olayların sonucunu en başta görebilmesi sayesinde doğru adım atarak ilerleyebilir ve işlerini yönetebilir. İnce işlerin insanı olduğundan detaylar arasında kaybolmaz, gerçeği görene kadar araştırma yapabilir. Bu yüzden dedektiflik gibi meslekler Akrep ile özdeşleşir. Tehlikeli ve riskli işleri sever. Çok iyi analiz yapar, karşısındaki kişiyi adeta okur. İnsan psikolojiden anlar ve gerekirse kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmez. Meslek olarak asker, polis, dedektif, araştırmacı, kriminal uzmanı olabildiği gibi tıp alanında da doktor, cerrah, biyolog, psikolog gibi mesleklerde başarılı olur.

Balık burçları

Su grubunun en hayalperest, en ayakları yere basmayanı ama en yaratıcısıdır. Sanatın her dalına büyük yeteneği vardır. Başta aktörlük, tiyatro ve ses sanatçılığı, ressamlık gibi mesleklere yönelir. Dünyayı hayal ettiği gibi görmeyi tercih ettiğinden gerçekler duygularını çok yaralayabilir. Detaylarla çok uğraşmaz, sanat için zorluk yaşamayı da kabul edebilir. Yaptığı işe tutku ve aşkla bağlanır, gerekirse kendinden fedakarlık yapar, bütünün hayrını düşünür. Meslek olarak sanatçı, aktör, ressam, yazar, şair, senarist, kameraman, fotoğrafçı gibi film endüstrisi çalışanı olabilir. Ayrıca moda tasarımı, kostümcü, ayakkabı tasarımı ve imalatı gibi mesleklere de yönelebilir. Şifacı, masör, refleksoloji ve homeopati uzmanı olabilir.