Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında' belediye başkanlarına 'Su tüketim bedelindeki KDV oranından yüzde 7 indirim yapın' açıklamasının ardından belediyeler harekete geçti! Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden peş peşe indirim haberleri geldi.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına seslenmiş ve "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" demişti. Açıklamanın ardından bazı belediyelerden peş peşe indirim açıklamaları geldi. Peki hangi belediyeler 'indirim' açıklaması yaptı? işte cevabı...









KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Konya’da su fiyatlarında KDV indirimine ilave olarak yüzde 7 indirim daha yapma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den bire indirilmesinin ardından Konya olarak su fiyatlarında da KDV’yi yüzde bire düşürdüklerini söyledi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

ELAZIĞ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya üzerinden kent genelinde su fiyatlarındaki KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdiklerini açıkladı. Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında Elazığ Belediyesi olarak su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik şehrimize hayırlı olsun" dedi.

BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı. Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1’e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

NİĞDE

Niğde Belediyesi su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi. Vergi indirimi uygulamasına dair karara yönelik bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak halkımızın temel ihtiyaç kalemlerinden birisi olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Niğde Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Şehrimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.