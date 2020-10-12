Modern yaşamın hızına yetişmeye çalışırken sağlığımız için en önemli şeyi yapmayı unutuyoruz: Su içmek. Yanımızda su şişesi taşısak da masamızın üzerinde bir sürahi dolusu su olsa da, yine içmeyi unutuyoruz değil mi? Hayati fonksiyonlarımızın yerine getirilmesi, sindirim, boşaltım gibi birçok bedensel işleyişin sağlıklı bir şekilde çalışması için su oldukça önemli bir rol oynuyor. Bazı insanlar ise su içmede oldukça zorlanıyorlar. Bu kişiler su içtiklerinde midelerinin bulandığını söylüyor. Dr. Sinan Akkurt ile "Su içme alışkanlığımızı nasıl geliştirebiliriz?", "Su içerken midesi bulanan insanlar neler yapmalı?", "Zencefilli ve limonlu suyun ne gibi faydaları var?", "Sabahları su içmenin vücuda faydası var mı?" gibi merak edilen soruların yanıtlarını konuştuk.

Su içtiğimizde oluşan bulantının sebebi nelerdir?

Öncelikle, içtiğiniz suyun kalitesi önemli. Çeşme sularındaki klor midede hassasiyet yaratabilir. Ayrıca suyun pH oranı da önemli. PH oranı 8,5’a kadar alkalidir ve vücut için sağlıklı. Peki içme suyumuzu nasıl alkali yapabiliriz? Suyunuzun içine limon, tuz veya karbonat ekleyerek suyu alkali hale getirebiliriz. Buna ilaveten içtiğimiz şişe sularını cam şişede muhafaza etmek, oluşabilecek bakterileri önlemede önemli. Bunlara dikkat edildiği taktirde su içiminiz kolaylaşacak, bulantı şişkinlik, gibi semptomları hafifletecek ve sağlığımıza katkıda bulunur.

Sabahları aç karnına su içmenin ne gibi faydaları var?

Suyun, kilo kontrolü, cilt sağlığı ve organ fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri mevcut. Sabahları aç karnına içilen su vücuttan atık maddelerin uzaklaştırılmasına ve kilo kontrolü için metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Buna ek olarak açlık hissini baskılayarak öğünde aşırı yemeyi önleyerek kilo kontrolüne katkıda bulunur.

Ayrıca sabah aç karnına içilen su, gece vücut dinlenme halindeyken harcadığı enerjiyi yeniler ve idrarla toksin atımını kolaylaştırır.

Bağırsakların hareketini artırarak gün içinde oluşacak kabızlık durumunu engeller. Cildin elastikiyetini sağlar dinç bir görünüm kazandırır.

Sabahları aç karnına su içmek kilo kontrolü sağlıyor

Günlük içmemiz gereken su miktarı ne kadar? Kişiye göre değişiklik gösterir mi?

Gün içinde içilen suyun doğru kaynaklardan tercih edilmesinin yanında doğru miktarda su içmek de çok önemlidir. Çünkü kişinin su ihtiyacı; yaş, kilo, fiziksel aktivite, hastalık durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Normal bir kişinin günlük su ihtiyacı kilogram başına 40 cc. olarak hesaplanırken, vücutta dehidrasyona (vücutta sıvı kaybı ) sebebiyet verecek durumlarla karşılaşıldığında (ateş, kusma, ishal gibi) su miktarının da artırılması gerekiyor.

Buna ek olarak gebe ve emzikli bireylerin de günlük ortalama su tüketimi ortalama 3 litre civarında olmalı.

Dr. Sinan Akkurt

Daha fazla su tüketebilmek için neler yapabiliriz?

Günlük su tüketimimizi artırmak için suyunuzu yeşil elma, limon, tarçın, salatalık, nane, karanfil, zencefil vb. gıdalarla tatlandırabilirsiniz. Suya aroma vereceğinden içimi kolay hale getirebilir daha çok su tüketimini sağlayabilirsiniz. Öğünlerinizden 15 dakika kadar önce ikişer bardak su tüketimi de su içme takibinizi kolaylaştıracaktır.

Vücuttaki su oranını azaltan yiyecek ve içecekler var mı?

Öncelikle suyun vücutta doğru kullanılması için saf su olarak tüketilmesi gerekir. Yani gün içinde tükettiğimiz çay, kahve, çorba gibi gıdalar günlük su ihtiyacımızı karşılamaz. Ancak içtiğimiz suların vücutta yararlılığını artırmak için tuz tüketimini kısıtlamak, vücuttaki su tutulumunu artırdığı ve ödeme sebebiyet verdiği için gün içinde tüketilen çay ve kahve miktarları dengelenmeli tüketim sonrası su miktarı artırılmalıdır.

Zencefilli ve limonlu suyu günde 1 bardak için

"Hiçbir besin tek başına yağ yakamaz"

Metabolizmayı hızlandırdığı gerekçesiyle bazı insanlar zencefilli ve limonlu su içiyor. Zencefilli ve limonlu su içmenin sağlığa ne gibi faydaları var?

Zencefil vücut için önemli bir antioksidan kaynağı, ayrıca güçlü antienflamatuar etkiye sahip bir besindir. Kan şekerini dengeler bunun yanında hazımsızlık, bulantı gibi mide sorunlarına yardımcı. Ayrıca C vitamininde zengin içme sularımızı alkali yapan limon da bağışıklık sistemi için oldukça önemli.

Bir parça taze zencefili kaynar suda demleyip limonla tatlandırdıktan sonra günlük 1 bardak içmek doğru olacaktır. Ancak şu unutulmamalı ki hiçbir besinin tek başına yağ yakma özelliği yok. Evet vücut için gerekli olan inflamasyonu azaltan, bağışıklığı güçlendiren besinlerin vücut için kullanımı çok önemli. Ancak bu tüketimler sağlıklı ve dengeli porsiyonlarla birlikte günlük öğünlere eklendiğinde başta kilo vermek olmak üzere diğer hastalıklara da çözüm olabilir.





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