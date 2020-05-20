Su içmek yeni pipetli bardaklarla çok keyifli

Anneler ve bebeklerinin hayatlarını kolaylaştıran ürünler geliştiren Wee Baby, bardaklar kategorisine eklediği yeni pipetli bardaklarıyla su içmeyi keyifli bir hale getiriyor. Birbirinden sevimli hayvan figürlerinin yer aldığı mavi, pembe, mor renk seçenekleri bulunan pipetli bardakları minikler çok sevecek.

Su içmeye teşvik ediyor

Çocukların kendi kendilerine su içmelerini teşvik eden bardakların, yumuşak pipeti bebeklerin diş ve damak yapısına zarar vermiyor. Akıtmaz bardak özelliği ile de rahat bir kullanım sağlıyor. Bebeklerin beslenme alışkanlıklarına olumlu katkı sağlayan Pipetli Bardaklar, özel tasarım kapak sistemi ile kolayca açılıp kapanıyor. Kapak bebek tarafından kolayca açılabiliyor, kapak sayesinde taşınma sırasında sızdırma yapmıyor.