Su içmek yeni pipetli bardaklarla çok keyifli
Biberondan bardağa geçişini kolaylaştıran alıştırma bardakları bebeklerin bu döneme hızla adapte olmasını sağlıyor. Beslenme alışkanlığına olumlu yönde katkıda bulunan pipetli bardaklar dökülmeden su içmeyi kolaylaştırıyor. Wee Baby’nin renkli ve sevimli desenleriyle öne çıkan yeni pipetli bardakları da bebeklerden yuva çağındaki çocuklara kadar rahatlıkla kullanılabiliyor.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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Anneler ve bebeklerinin hayatlarını kolaylaştıran ürünler geliştiren Wee Baby, bardaklar kategorisine eklediği yeni pipetli bardaklarıyla su içmeyi keyifli bir hale getiriyor. Birbirinden sevimli hayvan figürlerinin yer aldığı mavi, pembe, mor renk seçenekleri bulunan pipetli bardakları minikler çok sevecek.
Su içmeye teşvik ediyor
Çocukların kendi kendilerine su içmelerini teşvik eden bardakların, yumuşak pipeti bebeklerin diş ve damak yapısına zarar vermiyor. Akıtmaz bardak özelliği ile de rahat bir kullanım sağlıyor. Bebeklerin beslenme alışkanlıklarına olumlu katkı sağlayan Pipetli Bardaklar, özel tasarım kapak sistemi ile kolayca açılıp kapanıyor. Kapak bebek tarafından kolayca açılabiliyor, kapak sayesinde taşınma sırasında sızdırma yapmıyor.
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