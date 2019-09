Su kanalına düşen at itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Su kanalına düşen at itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı İstanbul'da Sarıyer Kireçburnu Sahili mevkiinde sahibinin elinden kaçan Aşk isimli at su kanalına düşerek mahsur kaldı. Yaralanan at itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi