Su kanalında ceset bulundu

Aksu ilçesi Toparlar Mahallesi'ndeki su kanalında mahalleli tarafından bir ceset olduğunun fark edilmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkarttı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Cesedin, aynı mahallede yaşayan 61 yaşındaki Hasan Ali Özel'e ait olduğu tespit edildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özel'in cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Cesedin bulunduğu yerden 500 metre uzaklıktaki köprüde Özel'e ait olduğu belirtilen bir baston bulundu. Özel'in köprüden karşıya geçerken dengesini kaybederek su kanalına düştüğü tahmin ediliyor.