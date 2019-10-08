Su kefiri nedir? Su kefiri faydaları nelerdir?

Betül Meral SARIİZ / POSTA

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olarak bağışıklığı güçlendiren mikroorganizmaları içinde barındıran probiyotikler son yıllarda en çok tüketilen gıda ürünlerinden. İçinde barındıran milyonlarca faydalı bakteri ile bağırsak florasını düzenleyen probiyotik kaynağı süt kefiri en bildiklerimizden. Süt kefirinden farklı bir bakteri türü olan su kefiri son günlerin en çok tüketilen gözde içecekler arasında geliyor. Diyetisyen Tuğçe Kırcılar su kefiri ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Su kefiri nedir?

Diyetisyen Tuğçe Kırcılar, kefir tanelerinin süte ilave edilmesiyle elde edilen kefir, asidik ve alkolik fermentasyonların bir arada oluştuğu fermente bir süt ürünü olduğunu geleneksel kefir üretiminde inek, koyun, keçi, manda, soya gibi sütler kullanıldığını söyledi.

Tuğçe Kırcılar, su kefiri hakkında şunları söyledi: “Son günlerde ise, bildiğimiz kefirden farklı olarak karbonhidrat bazlı kefirde adından söz ettiriyor. Karbonhidrat bazlı yapılan bu kefire su kefiri deniliyor. Su kefiri hafif köpüklü, sarımsı renkte olup çok hafif düzeyde alkol içeren asidik ferahlatıcı gazlı bir içecek. Anavatanı olan Meksika’da, Tibicus veya Tibi olarak adlandırılırken; bu taneciklerin ananas, tarçın ve esmer şekerle mayalanmış içecek haline Tepache deniyor. Japonlar ise bu tanecikleri buz kristali diye adlandırıyor. Süt kefirinden oldukça farklı mantar kolonilerine sahip olan su kefiri üretilememektedir. Elde edilmesi ve çoğaltılması gerekiyor.”

Su kefiri nasıl mayalanır?

Satın alınan su kefiri taneleri limon, meyve ve şeker ile karanlık oda sıcaklığında 24-48 saat süre ile mayalanarak elde ediliyor. İlk 24 saatte kabarcıklar oluşmaya başlayıp sonraki saatlerde ise şekerli tat git gide azalıyor ve mayalanma işlemi sona eriyor.

Su kefirinin faydası nedir?

• Su kefirinin barındırdığı probiyotik bağırsaklar ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça faydalıdır.

• Fermente bir ürün olduğu için bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

• Şekerle veya meyve sularıyla fermente edilen ve sonunda ortaya çıkan laktik asit, ethanol ve karbondioksit ile içecek gazlı içecek formuna ulaşmakta ve ortaya tatlı, gazlı ancak sağlıklı kafeinsiz bir içecek çıkmaktadır.

• İkinci fermantasyon sonucunda, karbonatlaşması ve tatlılığı daha fazla olacağı için çocukların çok seveceği sağlıklı bir gazoz seçeneği haline gelmektedir.

• Su kefirinin mayalanma sürecindeki karbonatlaşmadan ötürü mide problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir.

• Tatlı bir içecek olmasına karşın içindeki bakteriler üremek için şekeri kullanıldığı için, içeçek içindeki şeker kana karışmamaktadır. Bu sebeple düşük glisemik değerlidir.

• Süt ürünü içermediği için vegan/vejeteryanlar ve laktoz intoleranslı bireyler tarafından da tüketilebiliyor.

• Bazı patojenlere karşı antimikrobiyal aktivitesi olduğu ve ayrıca kanser koruyucu antimutojen etkisi olduğu düşünülmektedir.

• B vitaminleri ve folikasit,C vitamini ve fosfor yönünden zengin olduğu bilinmektedir.