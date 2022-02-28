Ekonomi Su kesintisi haberi! 7 ilçede su akmayacak! İSKİ duyurdu

Su kesintisi haberi! 7 ilçede su akmayacak! İSKİ duyurdu

Ekonomi

Su kesintisi haberi! 7 ilçede su akmayacak! İSKİ duyurdu

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ duyurdu. İstanbul'da 7 ilçede bakım onarım çalışmaları nedeniyle su akmayacak. Bu ilçelerde 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Tuzla'da sular akmayacak. İşte 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul'da suların kesileceği mahalleler...

28 Şubat 2022, Pazartesi 10:26 Son Güncelleme:
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İstanbul'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir." 

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Üsküdar su kesintisi

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye su kesintisi

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz su kesintisi

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

Ataşehir su kesintisi

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe su kesintisi

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik su kesintisi

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla su kesintisi

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

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