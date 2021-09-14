İstanbul'da su kesintisi son dakika... İstanbul'da bugün (14 Eylül) 3 ilçede su kesintisi uygulanacak. Birçok mahalleye 13 saat boyunca su verilemeyecek.

İSKİ DUYURDU! İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

İSKİ İstanbul su kesintisi programını duyurarak bazı ilçelerde 14 Eylül Salı günü su kesintileri yaşanacağını açıkladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bugün Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir'de 13 saat süreyle su verilemeyecek. İstanbul su kesintisi ile tedbir alacak olan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek? " sorusunun yanıtına odaklandı. İşte, 14 Eylül İstanbul su kesintisi listesi.

İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

İSKİ’DEN 14 EYLÜL SU KESİNTİSİ UYARISI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintilerinin olacağının açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK MAHALLELER

- Ümraniye su kesintisi: Tüm mahalleler.

-Üsküdar su kesintisi : Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir su kesintisi : Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT/ NE KADAR SÜRECEK?

Sabah saat 09.00'da başlayacak olan su kesintisinin akşam 22.00'de sona ermesi planlanıyor.