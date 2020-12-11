Yemek Gelinim Mutfakta tariflerinden: Su muhallebisi tarifi

Gelinim Mutfakta tariflerinden: Su muhallebisi tarifi

Yemek

Gelinim Mutfakta tariflerinden: Su muhallebisi tarifi

Su muhallebisi tarifi, sütlü tatlı sevenlerin favori tercihlerinden. Yapımı oldukça pratik olan su muhallebisi evde bulunan malzemelerle hazırlanıyor. Adını piştikten sonra üzerine gezdirilen sudan olan su muhallebisi, sütlü tatlıların en hafif ve zahmetsizlerinden biri. Peki, su muhallebisi nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Su muhallebisi tarifi, yapılışı ve püf noktaları...

11 Aralık 2020, Cuma 14:42 Son Güncelleme:
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Su muhallebisi, süt, buğday nişastası, un, şeker ve pudra şekeri gibi her evde bulunan malzemelerle yapılabilen bir tatlı. İşte genellikle gül suyu ve pudra şekeri ilavesiyle servis edilen su muhallebisinin tarifi...

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Su muhallebisi tarifi

Su muhallebisi malzemeleri

  • 4 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • ½ su bardağı buğday nişastası
  • ½ su bardağı un
  • ½ su bardağı şeker
  • Gül suyu
  • Pudra şekeri

Su muhallebisi yapılışı

Öncelikle 4 su bardağı sütü 3 su bardağı su, yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı toz şekerle muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebiye suyla hafifçe ıslattığınız bir tepsiye dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin. Üzerine gül suyu gezdirin, pudra şekeri serpip servise sunun.

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