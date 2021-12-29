Türkiye Su sanıp içtiği sonu oldu! İzmir'de kahreden ölüm

Su sanıp içtiği sonu oldu! İzmir'de kahreden ölüm

Türkiye

Su sanıp içtiği sonu oldu! İzmir'de kahreden ölüm

İzmir'de 31 yaşındaki Özge Çivici pet şişenin içinde su sanarak içtiği maddenin mermer cilası çıkması sonucu fenalaştı. İşte kahreden son dakika haberinin detayları...

29 Aralık 2021, Çarşamba 12:23 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı, Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti.

Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

MERMER CİLASI SU ŞİŞESİ İLE YAN YANAYMIŞ

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

İHMAL İDDİASI

Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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