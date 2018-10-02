Su şebekesi hattı kazısında insan kemikleri bulundu

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ESKİ), Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi'nde su şebeke hattı onarım ve yenileme çalışmaları esnasında yapılan kazıda çok sayıda kemik kalıntılarına rastlandı.

İncelemede insan ait olduğu belirlenen kemikler görevlilerce toplandı.

Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde bir iş makinesi ile kamyona yüklenen kemikler daha sonra Erzurum Asri Mezarlığı'nda belirlenen noktaya gömüldü.

Numune alınan kemiklerin kimlere ait olduğunun görevlilerce yapılacak incelemeler sonucu belirleneceği belirtildi.

AA