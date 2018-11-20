Su seviyesi yükselince koyunlarıyla mahsur kaldı
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı’nda su seviyesi yükselince çoban ve yaklaşık 250 koyunu adacıkta kaldı. Mahsur kalan çoban ve koyunları, baraj kapakları kapatılarak kurtarıldı
Tokat Erbaa'daki Kelkit Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Arslan (55), Tepekışla HES'in savak kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla adacıktan çay kenarına çıkan çoban durumu yakınlarına haber verdikten sonra tekrar koyunların yanına döndü.
BOTLA ÇOBANA KIYAFET ULAŞTIRILDI
Kıyafetleri ıslanan çobana yeni kıyafet getiren yakınları, su seviyesinin yükselmesi sebebiyle adacığa ulaşamayınca Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Çaya gelen itfaiye ekipleri çobanın koyunlarının yanından ayrılmak istememesi üzerine yakınlarının getirdiği kıyafetleri botla çobana ulaştırdı. Ardından yetkililer aranarak baraj kapaklarının kapatılması istendi.
Yaklaşık 3 saat adacıkta mahsur kalan çoban, çaydaki su seviyesinin düşmesinin ardından koyunlarıyla birlikte mahsur kaldığı yerden kıyıya çıkarak kurtuldu.
İbrahim UĞUR/DHA