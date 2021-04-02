Su ürünleri ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere; toplamda 85 milyon liralık su ürünleri üretim destek ödemelerini bugün yapıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.







