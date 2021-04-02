Ekonomi Su ürünleri ödemeleri bugün yapılacak

Su ürünleri ödemeleri bugün yapılacak

Ekonomi

Su ürünleri ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri destek ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

02 Nisan 2021, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere; toplamda 85 milyon liralık su ürünleri üretim destek ödemelerini bugün yapıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.



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