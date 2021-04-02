Su ürünleri ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri destek ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
02 Nisan 2021, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere; toplamda 85 milyon liralık su ürünleri üretim destek ödemelerini bugün yapıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.
https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1377878906586468354
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