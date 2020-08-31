Ekonomi Su ürünleri sezonu 1 Eylül'de başlıyor

Su ürünleri sezonu 1 Eylül'de başlıyor

Ekonomi

Su ürünleri sezonu 1 Eylül'de başlıyor

Su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizinde 1 Eylül’de, Akdeniz’de ise 15 Eylül’de başlayacak. Bu gece Giresun Merkez Limanı’nda düzenlenecek, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 15:14 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizinde 1 Eylül’de, Akdeniz’de ise 15 Eylül’de başlayacak. Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek.

Erdoğan, denize balık bırakacak

Bu gece Giresun Merkez Limanı’nda düzenlenecek, 2020- 2021 avcılık sezonu açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.

Su ürünleri üretiminde cumhuriyet tarihi rekoru 

Öte yandan geçen sezon açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ’Su Ürünleri Kanunu’ değişikliğinin hayata geçmesiyle yasa dışı avcılıkla daha etkin mücadele edildi. Düzenlemeyle balıkların ve kurallara uygun avcılık yapan balıkçıların hakları korunmuş oldu. Düzenlemenin de etkisiyle geçen yıl toplam 837 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilerek, cumhuriyet tarihinin üretim rekoru kırıldı.

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