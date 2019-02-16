Suat Ateşdağlı’nın, Gökçe Kırgız’ı müzikseverlerle tanıştırdığı ‘Son Rötuş’ şarkısının gördüğü ilginin ardından, prodüktörlüğünü yine kendisinin yaptığı ikinci single ‘Büyük Soru’ geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluştu. Dinleyiciden tam not aldı

Ölmüş ve ölmemiş dört kişilik bir sofra olsa, kimlerle oturmak isterdiniz?

Rahmetli ağabeyim, oğlum, oğlumun annesi.

El sıkma alışkanlığını değiştirebilseydiniz, insanların nasıl selamlaşmasını tercih ederdiniz?

Ellerini kalplerine götürerek.

Hayatınız bir dizi olsa adını ne koyardınız?

‘Aldırma Gönül’

Türk insanının en tipik özellikleri nelerdir?

Çabuk parlar, çabuk söner.

En tuhaf karşılanacak takıntınız hangisi?

Öyle bir takıntım yok, zaten ben tuhafım yeterince.

En çok neyinizle övünüyorsunuz?

Duruşum ve karakterimle.

Duymayı en sevmediğiniz cümle hangisi?

Sen beni anlamıyorsun.

1’den 10’a kadar puan verseydiniz, şu an hayatınız kaç puan olurdu?

7 verirdim.

Dünyadaki her telefona bir mesaj gönderme şansınız olsa ne yazardınız?

Beni rahatsız etmeyin.

Hangi film hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırdı?

‘Recep İvedik’. Hayatımızdaki zorluklar içerisinde gülmeye çok ihtiyacımız var.

AŞKIN DİLİ OLSA “SENDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ” DERDİ

Size söylenen en güzel söz neydi?

Çok güzel çaldın.

En son kime “Seni seviyorum” dediniz?

Oğlumla telefonda konuştum. “Seni çok seviyorum canım oğlum” dedim.

Diyelim ki aşkın kanununu yazıyorsunuz, yazacağınız ilk kural ne olurdu?

Takılma bu işlere olurdu.

Ölsem de vazgeçmem dediğiniz bir huyunuz var mı?

Bildiğim yoldan şaşmam.

Romantik misiniz? Yoksa Realist mi?

Realistim.

Aşkın dili olsaydı sizin için ne söylerdi?

Senden hiçbir şey olmaz.

GALATASARAY SEVGİSİ YÜZÜNDEN ORGANİZE SUÇLARDA BİLE YARGILANDIM

Sizce dünyamızdaki en büyük sorun nedir?

Sevgisizlik.

Tam şu an duymak istediğiniz cümle hangisi?

Çok iş var.

Bir sevgi uğruna yaptığınız en büyük fedakarlık neydi?

Galatasaray sevgisi yüzünden organize suçlarda bile yargılandım.

Herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz bir hayat tecrübenizi söyler misiniz?

Sakin olmak.

Hayatın basit zevkleri arasından asla vazgeçemeyeceğiniz bir şey var mı?

Çay içmek.

Yeryüzündeki en faydalı insan icadı sizce ne?

Cep telefonu.

Seçimlerde aday olsanız en büyük vaadiniz ne olurdu?

Telif hakları konusunda olurdu. Emek veren tüm sanatçıların haklarını çok iyi koruyacağım.

Hangi cümleyi ya da kelimeyi insanlar daha sık söylesin istersiniz?

Seni Seviyorum.

“Seni seviyorum” a verilebilecek en kötü cevap nedir?

N’aber?

Mutluluğun resmini çizseniz içinde kimler, nasıl olurdu?

Oğlum ve bana oğlumu veren annesi.

MADONNA İLE EL ELE FOTOĞRAFIM OLSUN İSTERDİM

Hangi dünya starıyla fotoğrafınız olsun istersiniz ve hangi pozisyonda?

Madonna ile el ele.

En son ne zaman ağladınız?

Annem vefat ettiğinde.

İnsanlara güncelleme gelse isteyeceğiniz ilk özellik ne olurdu?

Hadlerini bilmeleri.

Sizce bir kadının en güzel yaşı kaçtır?

Bir kadının her yaşı kendine özel ve güzeldir.

Başladıktan sonra durması zor olan bir şey söyler misiniz?

DJ kabinindeyken, müzik çalmak.

Dünyadan bir şeyi kaldırmak isteseniz bu ne olurdu?

Boşa meşhur olmuş insanları.

Buradan birine seslenecek olsanız, kime ne derdiniz?

Oğluma “Seninle her zaman gurur duyuyorum” derdim.

BEN ATAERKİL BİR ADAMIM

Size yazılan ilk aşk mektubunu hatırlıyor musunuz?

Hatırlıyorum, Lise 2’ de yazılmıştı.

Bir kadında ilk önce neye bakarsınız?

Ellerine ve ayaklarına.

Bir kez daha dünyaya gelseniz kadın mı olmak isterdiniz, erkek mi?

Erkek, ben ataerkil bir adamım.

Kendinizle sevgili olur muydunuz?

Asla!

Geçmişe dönüp, tek bir hatanızı düzeltme şansınız olsa neyi düzeltirdiniz?

Geçmişimde düzeltmek istediğim bir hatam yok.

Ölümden sonra bir gün dünyaya dönme şansınız olsa ilk kimin yanına giderdiniz?

Oğlumun.

En sevmediğiniz ders hangisiydi?

Hiçbir zaman ders sevmedim.



