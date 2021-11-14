Magazin Suat Suna kızını paylaştı

Suat Suna kızını paylaştı

Magazin

Suat Suna kızını paylaştı

Suat Suna yedi yaşındaki kızı Neva ile fotoğrafını paylaştı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü ismin fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.

14 Kasım 2021, Pazar 11:38 Son Güncelleme:
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Burcu Balkanlı ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası şarkıcı Suat Suna, sosyal medya hesabından yayınladığı mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yedi yaşındaki kızı Neva ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü sanatçı, gönderisine; "Neva'mla ben... Baba-kız..." notunu düştü.

'KIZINIZ SİZE ÇOK BENZİYOR'

Bu karesiyle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü şarkıcının bu karesine, "Kızınız size ne kadar çok benziyor!" şeklinde yorumlar yapıldı.

2012 yılında nikah masasına oturan Suat Suna-Burcu Balkanlı çiftinin, altı yaşında Ali adında bir oğlu daha bulunuyor.

İKİ KEZ EVLENDİ

Öte yandan 'O Lelli' şarkısıyla şöhreti yakalayan Suat Suna, 1997-2008 yılları arasında sunucu Melike Öcalan ile ilk evliliğini gerçekleştirmişti.

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