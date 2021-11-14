Suat Suna kızını paylaştı

Burcu Balkanlı ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası şarkıcı Suat Suna, sosyal medya hesabından yayınladığı mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yedi yaşındaki kızı Neva ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü sanatçı, gönderisine; "Neva'mla ben... Baba-kız..." notunu düştü.

'KIZINIZ SİZE ÇOK BENZİYOR'

Bu karesiyle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü şarkıcının bu karesine, "Kızınız size ne kadar çok benziyor!" şeklinde yorumlar yapıldı.

2012 yılında nikah masasına oturan Suat Suna-Burcu Balkanlı çiftinin, altı yaşında Ali adında bir oğlu daha bulunuyor.

İKİ KEZ EVLENDİ

Öte yandan 'O Lelli' şarkısıyla şöhreti yakalayan Suat Suna, 1997-2008 yılları arasında sunucu Melike Öcalan ile ilk evliliğini gerçekleştirmişti.