Suavi de corona virüse yakalandı
Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, corona virüse yakalanmıştı. Gönül Saygan, usta sanatçı Suavi'nin de corona virüse yakalandğını duyurdu.
24 Mart 2021, Çarşamba 16:14 Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, koronavirüse yakalandı. 10 gün boyunca Suavi, eşiyle ilgilenirken hastalıktan kaçamadı.
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gönül Yılman Saygan şu açıklamayı yaptı:
Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü.