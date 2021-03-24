Magazin Suavi de corona virüse yakalandı

Suavi de corona virüse yakalandı

Magazin

Suavi de corona virüse yakalandı

Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, corona virüse yakalanmıştı. Gönül Saygan, usta sanatçı Suavi'nin de corona virüse yakalandğını duyurdu.

24 Mart 2021, Çarşamba 16:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, koronavirüse yakalandı. 10 gün boyunca Suavi, eşiyle ilgilenirken hastalıktan kaçamadı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gönül Yılman Saygan şu açıklamayı yaptı:

Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
24 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
E-spor çılgınlığı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Kız arkadaşımla buluşacak param yok
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Suna Akyıldız
Kürkçü dükkanına geri dönmüş
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
22 Mart haftasına astrolojik bakış: Ekstrem gelişmeler
Öner Döşer
Funda Duru
Leonardo Da Vinci'nin ruhunu onurlandıran bir sanatçı: Refik Anadol
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu