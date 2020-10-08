Rus mutfağının incisi: Şuba salatası tarifi

Hem lezzetli hem de sağlıklı olan şuba salatası tarifi birçok kişi tarafından seviliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için şuba salatası tarifi arıyor ya da şuba salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz. Şuba salatası yapılışı için haberimize bir göz atın.

Şuba salatası tarifi

Şuba salatası malzemeleri

6 adet patates

3 adet havuç

4 adet pancar

Mayonez

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

Tuz

Karabiber

Ceviz

Salatalık turşusu

Şuba salatası yapılışı

Patates, havuç ve pancarı haşlayıp rendeleyin. Maydanoz ve dereotunu ince ince doğrayın. Patatese tuz ve karabiberi ekleyip malzemenin yarısını kelepçeli bir kalıbın tabanına yayın. Üzerine mayonez sürüp havucun yarısını da üzerine ekleyin. Yeniden mayonez sürüp yeşilliklerin ve pancarın yarısını ilave edin. Bir kat daha mayonez serip yeşilliklerin kalanını ve ince ince doğradınız salatalık turşularını da ekleyin. Yeniden patatesten başlayarak kalan malzemeyi de kat kat dizin. Birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.



