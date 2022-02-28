Şubat 2022 enflasyon oranı, mart ayına girilirken yoğun bir şekilde araştırılıyor. TÜİK ocak ayı enflasyonunu yüzde 11.10, yıllık tüketici enflasyonunu ise 48,69 olarak açıklamıştı. Bu oranlar ise son 20 yılın en yüksek seviyesi olarak belirtilmişti. 2022 şubat ayı enflasyonunun açıklanmasına kısa süre kala enflasyon oranlarına dair beklentiler de dile getirilmeye başlandı…

ŞUBAT 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2022 enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Perşembe sabahı saat 10.00’da açıklanacak.

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

2022 Şubat ayı enflasyon beklentisi konusunda da görüş bildirilen PPK toplantı özetini Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Toplantı özetinde,

“Piyasa Katılımcıları Anketi şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla %34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle %24,83’e gerilemiştir.

Öte yandan uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.