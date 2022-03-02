Şubat 2022 enflasyonunun açıklanmasına kısa süre kala, enflasyon beklentisi de vatandaşların takibinde olan konular arasında ilk sıralardaki yerini koruyor. TCMB, PPK toplantısı özetini geçtiğimiz günlerde yayımladı ve buna göre, 2022 Şubat enflasyonuna ilişkin beklentiler de oluştu. Peki, 2022 Şubat enflasyonunu (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklayacak? İşte, milyonları ilgilendiren Şubat 2022 enflasyonuna ilişkin ayrıntılar…

ŞUBAT 2022 ENFLASYONU NE OLUR? ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımlandığı, Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, enflasyon gelişmeleriyle ilgili olarak “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.

Piyasa Katılımcıları Anketi Şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler Şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” denildi.

TÜİK, 2022 ŞUBAT ENFLASYONUNU (TEFE-TÜFE) NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat ayı enflasyonunu 3 Mart Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacak.

OCAK AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.