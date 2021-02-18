Ekonomi Şubat ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Şubat ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Ekonomi

Şubat ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi şubat ayı sonuçları açıklandı. Şubat ayında tüketici güven endeksi 84,5 oldu.

18 Şubat 2021, Perşembe 10:11 Son Güncelleme:
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Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında yüzde 4,1 oranında artarak 66,3 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında yüzde 0,8 oranında artarak 84,5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında yüzde 4,0 oranında artarak 91,7 oldu.

Dayanıklı tüketim malları

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 95,5 oldu.


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