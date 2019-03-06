Şubat ayında 12 milyon 750 bin yolcuya hizmet verildi

Buna göre 2019 yılı Şubat ayında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 60.198, dış hatlarda ise 37.037 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 33.253 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 130.488’e ulaştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7.618.937, dış hat yolcu trafiği ise 5.131.874 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 12.764.699 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği şubat ayı itibarıyla iç hatlarda 62.061 ton, dış hatlarda 191.721 ton, toplamda ise 253.782 tona ulaştı.

2019 yılı Şubat sonu (2 aylık gerçekleşmeler) itibariyle Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 123.464, dış hatlarda ise 78.462 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 70.741 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 272.667’ye ulaştı.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 16.196.817, dış hat yolcu trafiği ise 10.601.637 oldu. Böylece söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 26.832.758 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 130.060 ton, dış hatlarda 393.363 ton, toplamda ise 523.423 tona ulaştı"