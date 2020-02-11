Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Şubat ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Şubat ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Şubat ayında hangi balıklar yenir?

Şubat ayı balıkları

- Hamsi

- İstavrit

- Kılın

- Sardalya

- Fangri mercan

- Kolyoz

- Lüfer

- Kalkan

- Sinarit

- Barbunya

- Akya balığı

- İzmarit