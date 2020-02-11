Şubat ayında hangi balıklar yenir?
Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Şubat ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Şubat ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
11 Şubat 2020, Salı 15:49 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Şubat ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Şubat ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
Şubat ayında hangi balıklar yenir?
- Hamsi
- İstavrit
- Kılın
- Sardalya
- Fangri mercan
- Kolyoz
- Lüfer
- Kalkan
- Sinarit
- Barbunya
- Akya balığı
- İzmarit