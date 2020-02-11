Şubat ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Şubat ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Şubat ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.
11 Şubat 2020, Salı 14:24 Son Güncelleme:
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Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Şubat ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Şubat ayı sebze ve meyveleri...
Şubat ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Şubat ayı sebzeleri
- Şalgam
- Pırasa
- Turp (kırmızı, siyah, beyaz)
- Karnabahar
- Havuç
- Şalgam
- Brokoli
- Bal kabağı
- Bürüksel lahanası
- Karpuz turbu
- Alabaş
- Lahana (kırmızı, beyaz)
- Kereviz,
- Pancar
- Kıvırcık lahana
Şubat ayı meyveleri
- Elma
- Yerli muz
- Portakal
- Greyfurt
- Ayva
- Kumkuat
- Armut
- Kestane
- Avokado
- Limon