Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Şubat ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Şubat ayı sebze ve meyveleri...

Şubat ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Şubat ayı sebzeleri

- Şalgam

- Pırasa

- Turp (kırmızı, siyah, beyaz)

- Karnabahar

- Havuç

- Şalgam

- Brokoli

- Bal kabağı

- Bürüksel lahanası

- Karpuz turbu

- Alabaş

- Lahana (kırmızı, beyaz)

- Kereviz,

- Pancar

- Kıvırcık lahana

Şubat ayı meyveleri

- Elma

- Yerli muz

- Portakal

- Greyfurt

- Ayva

- Kumkuat

- Armut

- Kestane

- Avokado

- Limon