Ekonomi Şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Ekonomi

Şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren zam oranı belli oldu. İşte Şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı...

03 Mart 2021, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.81 oldu.

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

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