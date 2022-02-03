Kültür & Sanat Şubat ayında Kore rüzgarı

Şubat ayında Kore rüzgarı

Kültür & Sanat

Şubat ayında Kore rüzgarı

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, şubat ayında dünya sinemasına damga vuran yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kore yapımı ‘Parazit’ gibi bol ödüllü filmlerin yanı sıra, eleştirmenlerden tam not alan yapımlar ‘Kirala Satın Al’ ve ‘Tivibu Film’ klasörlerine eklendi.

03 Şubat 2022, Perşembe 12:04 Son Güncelleme:
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Kore filmlerinin ön plana çıktığı şubat ayında, 2020 yılında ‘En iyi Film’ de dahil 6 dalda Oscar ödülü kazanan “Parazit” 19 Şubat’ta Sinema TV’de izleyiciyle buluşuyor. Sinemaseverlerden bol övgü alan “Parazit”, ekonomik olarak birbirine zıt iki ailenin hayatlarının kesişmesiyle yaşananları, kara mizah ve gerilim unsurlarıyla besleyerek anlatıyor.

Dünya sinemasında geniş yankı uyandıran “Gangnam Çeteleri”, “Bizim Dünyamız” ve “Çıkış”ın aralarında olduğu Kore yapımı filmler, 23 Şubat-23 Mart tarihleri arasında “Kore Rüzgarı” klasöründe ay boyunca izlenebilecek.

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