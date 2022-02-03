Şubat ayında Kore rüzgarı

Kore filmlerinin ön plana çıktığı şubat ayında, 2020 yılında ‘En iyi Film’ de dahil 6 dalda Oscar ödülü kazanan “Parazit” 19 Şubat’ta Sinema TV’de izleyiciyle buluşuyor. Sinemaseverlerden bol övgü alan “Parazit”, ekonomik olarak birbirine zıt iki ailenin hayatlarının kesişmesiyle yaşananları, kara mizah ve gerilim unsurlarıyla besleyerek anlatıyor.

Dünya sinemasında geniş yankı uyandıran “Gangnam Çeteleri”, “Bizim Dünyamız” ve “Çıkış”ın aralarında olduğu Kore yapımı filmler, 23 Şubat-23 Mart tarihleri arasında “Kore Rüzgarı” klasöründe ay boyunca izlenebilecek.