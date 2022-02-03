Ekonomi Şubat kira artış oranı 2022 belli oldu

Şubat kira artış oranı 2022 belli oldu

Ekonomi

Şubat kira artış oranı 2022 belli oldu

Enflasyonun açıklanmasının ardından Şubat kira artış oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 22,58 olarak açıklandı. Şubat kira artış oranı 2022 ne kadar? Şubat ayında kiralara en fazla yüzde 22,58 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre 2022 Şubat zamlı fiyat artışları...

03 Şubat 2022, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
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Şubat 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK tarafından açıklanan rakam %22,58 oldu.

ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 1.500,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2022

TÜFE Kira Artış Oranı: %22,58 (Şubat 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ocak 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 338,70 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.838,70 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 22.064,40 TL

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