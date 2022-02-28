Şubat neden 28 çeker? Şubat ayı ne zaman 29 çekecek?

Bugün kullandığımız Miladi takvimde Şubat ayı 28 çekerken ve dört yılda bir de 29 gün çekiyor. Böyle yılara ise artık yıl deniyor. Tarih boyunca takvimler hazırlanırken çeşitli astronomik yöntemler kullanılmış ve Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü hesaplanarak aylara bölünmüştür. Ancak Şubat ayının 28 çekişinin nedeni astronomik bir hesaplamadan ziyade takvimi hazırlayan kişilerin fikirlerine dayanıyor…

ŞUBAT NEDEN 28 ÇEKER?

Roma İmparatorluğunun 2. kralı İmparator Numa (Numa Pompilius) hazırlattığı takvime göre 1 yıl 355 gün sürüyordu. İmparatorun isteğine göre hazırlanan bu takvimden önce kullanılan takvimde bir yılda 10 ay bulunuyordu. Ancak İmparator Numa takvimdeki ay sayısının 12’ye çıkarılmasını istedi. İmparator Numa tek sayıları uğurlu görmekteydi ve 12 ayın hepsinin de tek sayı çeken günlerden oluşmasını istiyordu.

Fakat yapılan düzenlemeler ile en fazla 11 ay tek sayı çekebilen aylara bölünebiliyordu (29 veya 31). Böylelikle 4 ay 31 gün çekerken, 7 ay 29 gün çekecekti ve Şubat ayına da 28 gün kalıyordu. Bu nedenle İmparator Numa’nın tek sayı takıntısı nedeniyle Şubat ayı 28 gün çekecekti.

Şu anda kullandığımız Miladi takvimin atası olarak bilinen Julyen Takvimi ise milattan önce 46 tarihinde Jules Sezar’ın emriyle İskenderiyeli bir astronom olan Sosigenes’in bilgisinden de faydalanılarak hazırlandı.

Bu yeni takvimde bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanıp (365.25 gün) fazlalık (artık) olmayan yıllarda 5 ay 30 gün, 6 ay 31 gün çekecekti ve son ay olan Şubat 29 çekecekti.

Eski dönemlerde hazırlanan takvimlerde Ocak ve Şubat ayları yoktu ve bir yıl 10 ay sürüyordu bu nedenle de Miladi takvimde ayların sıralaması değişmişti. Bu iki ay sonradan hazırlanan takvimlerde ilk olarak yılın en sonuna eklendi, bugünkü takvimde ilk iki ay olarak kabul edilince ayların sıraları değişti ve isimleri aynı kaldı. Beşinci, altıncı ay şeklinde (Quintilis, Sextilix) Latince olan ayların isimleri aynı kaldı ama sıraları değişti. December (Aralık) Latincede 10.ay anlamına gelirken bugün 12.ay olması gibi…

Şubat ayı artık yıllarda ise 30 gün çekecekti. Yani Şubat ayı yine diğer aylardan eksik kalacaktı. Jules Sezar’ın ölümünün ardından halk O’nun şerefine 'Quintilis' yani 5.ay olan ve bugün 7. aya denk gelen Temmuz (July) ayına Jul Sezar'ın ismini verdi.

Sezar’dan sonra gelen İmparator Augustus da varisi ve aynı zamanda büyük amcası olan Jul Sezar’a ithafen halkın O’nun adını o zamanlar 5. ay olan Quintilis (July/Temmuz) ayına vermesi üzerine İmparator Augustus da Jul Sezar’dan altta kalmamak için tahta çıktığı ay olan ’Sextilis’(August) ayına yani bugün 8.ay olan Ağustos ayına kendi adını verdi ve ayın adı August olarak değişti.

Temmuz ayının 31 gün olması ve kendi adını verdiği Ağustos ayının ise 30 gün olmasıydı Augustus için yine bir sorundu. Çünkü bu durum O'na göre bir altta kalma durumuydu. Bu nedenle Ağustos ayını 31 gün yapmak için Şubat ayından 1 gün eksiltip Ağustos ayına o 1 günü ekledi. Böylelikle Şubat ayı yeniden 28 güne düştü. Günümüzde de halâ Ağustos ayı 31 gün, Şubat ayı ise 28 gündür.

ŞUBAT AYI NE ZAMAN 29 ÇEKİYOR?

Şubat ayı sadece 4 yılda bir 29 çeker. Şubat ayı en son 2020’de 29 çekmişti. Bundan sonraki ise 2024’te olacak…