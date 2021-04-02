Bankacılıkta yeni dönem! O zorunluluk artık kalktı...
Türkiye’de yeni bir dijital bankacılık dönemi başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelikle, bankaların uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine dair usul ve esasları belirledi.
02 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Buna göre; 1 Mayıs’tan itibaren uzaktan kimlik doğrulaması ile ıslak imzaya gerek kalmadan hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.
UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ
Yönetmelik kapsamında bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti, mesafeli olarak sözleşme yapabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek. Yönetmelikle şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin önü açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada Neobank olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek.
BİYOMETRİK KARŞILAŞTIRMA
Yönetmelikle belirlenen diğer detaylar şöyle:
- Bankalar uzaktan kimlik tespitinde sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla sorumlu olacak.
- Banka hesabı açılışında görüntülü görüşmeyle kimlik tespiti yapacak müşteri temsilcileri, bu konuda özel eğitim alacak.
- Müşteri temsilcisiyle kişi arasındaki görsel ve işitsel iletişimin gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak.
- Müşteri temsilcisi ayrıca kişisel verilerin korunması mevzuatı konusunda eğitim alacak.
- Görüntülü görüşmeler uçtan uca güvenli iletişimle gerçekleştirilecek.
- Kimlik tespiti sürecinde kişinin yüzü ve kimlik belgesindeki fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacak.
- Görüntülü görüşmede engelli kişiler için eğitim almış en az bir müşteri temsilcisi bulunması zorunlu olacak.
- Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek.
- Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınıp saklanacak.