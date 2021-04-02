Bankacılıkta yeni dönem! O zorunluluk artık kalktı...

Buna göre; 1 Mayıs’tan itibaren uzaktan kimlik doğrulaması ile ıslak imzaya gerek kalmadan hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ

Yönetmelik kapsamında bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti, mesafeli olarak sözleşme yapabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek. Yönetmelikle şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin önü açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada Neobank olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek.

BİYOMETRİK KARŞILAŞTIRMA

Yönetmelikle belirlenen diğer detaylar şöyle: