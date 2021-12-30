Şubesiz bankalar geliyor

Şimdi dijitalleşme yolunda yeni bir adım daha atılıyor. Şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek bankalar dönemi, 1 Ocak 2022 itibarıyla başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), konuyla ilgili düzenlemesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Dijital bankaların faaliyet izni alabilmesi için asgari 1 milyar lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Dijital bankaların kredi müşterileri, yalnızca finansal tüketiciler ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden (KOBİ) oluşabilecek. Dijital bankaların bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi tüketici kredilerinin toplamı, ilgili müşterinin beyan edilen ve dijital bankalarca teyit edilen aylık ortalama net gelirinin 4 katını, müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde ise 10 bin lirayı aşamayacak.