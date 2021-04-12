Sübhaneke duası nedir, nasıl yapılır?

Sübhaneke Duası Nedir?

Sübhaneke bazı kimseler tarafından ayet olarak bilinmektedir fakat bir duadır ayet değildir. Hanefi mezhebinde her namaza başladıktan sonra iftitah tekbirinin ardından okunmakta olan duadır. Aynı zamanda Cenaze namazlarında da okunan bir duadır. Hanbelilere ve Hanefilere göre

Sübhaneke duasının okunması sünnettir. Sübhaneke duası Peygamber Efendimiz Muhammed (sav) tarafından öğretilen bir duadır. Allah’ın yüceliği Sübhaneke duası ile ifade edilir. Tekbirin ardından namaza başlarken Sübhaneke duası okunarak, her namazda Allah’ın yüceliğine övgüde bulunulur. Allah’a olan saygıyı ifade etmenin güzel yollarından biridir. Sübhaneke duasına başlarken besmele değil de tekbir ile başlanır.

Sübhaneke Duası Nasıl Yapılır?

Sübhaneke duası oldukça kısa olan ve oldukça kolay ezberlenen bir duadır. Genel olarak çocukların ilk kez öğrendiği ve ezberlediği duadır. Sübhaneke okumak için abdestli olmak gerekmez. Fakat namazda elbette abdest alınmalıdır. Sübhaneke duasını okumadan önce Allahu ekber denilerek, tekbir getirilir. Ardından “Subhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrûk” şeklinde dua yapılır. Görüldüğü oldukça kısa olan bu duada kişi Allah’ı bütün eksik olan sıfatlardan men eder, uzak görür ve Allah’ı devamlı olarak bu şekilde tenzih ettiğini, övdüğünü söyler. Allah’ın adının mübarek olduğunu ve varlığının her şeyden üstün olduğunu belirtir. Allahtan başka ilah olmadığını belirtir.

Sübhaneke Duasının Faziletleri

Sübhaneke duası namazda okunurken tekbirin hemen ardından okunur. Fakat kendisinden sonra Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Besmele ’den daha önce okunuyor olması da Sübhaneke duasının önemini göstermektedir.

Allah’a olan sevgiyi, saygıyı ve bağlılığı ifade eden bir duadır. Sübhaneke duası Kuran’da geçmemesine rağmen Allah’ın sözüdür.

Yüce Allah arşı yarattığında Meleklere arşı taşımalarını söyledi. Fakat meleklere arş ağır geldi. O noktada melekler Sübhaneke duasını yaptılar ve Allah’ın izni ile arşı taşımak için kendilerinde kuvvet buldular.

Namaz da meleklere arşın ağır gelmesi gibi aslında biz insanlar içinde ağırdır. Namazın ağırlığını taşıyabilmek için namaza başlamadan önce Sübhaneke duası edilir. Böylece üzerimizde şeytanın ve nefsin serpmiş olduğu ölü toprağını atılır. Tüm gücün ve iradenin toplanmış olduğu Allah’tan bunu isteriz ve Allah yükümüzü hafifletir.

Namazın başında okunan Sübhaneke duası ile arşı taşıyan meleklere ait o yükü hafifleten Rabbimizden, bizimde yükümüzü hafifletmesini isteriz.

Sübhaneke Duasının Yararları

Sübhaneke duasının okunması ile Allah’tan istenen yardımla Allah bizlerin namaz yükünü hafifletir.

Sübhaneke duasının herhangi bir işe başlarken okunması da yine aynı şekilde o işe karşı olan fazlalıklarımızdan kurtulmayı sağlar.

Bir kişi ibadet etmeden önce, Kuran okumadan ya da oruç tutmadan önce Sübhaneke duasını okuyarak Allah’tan yardım isterse Allah o kişinin ibadetini kolaylaştırır.

Kişi Sübhaneke duasını okuyarak nefsine ve şeytana karşı bir savaş açar. Bu savaşta kazanan Allah’ın izni ile kendisi olur ve ibadetini samimiyetle yerine getirir.