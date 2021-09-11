Ayvalık restoranlarının meze menülerinde yer alan beğendili sübye pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Eti sert olduğu için balık avlarında yem olarak tercih edilen sübye aynı zamanda tatlılarda kıvam artırıcı olarak da kullanılıyor. İşte, Ayvalık, Cunda adasının özel lezzeti beğendili sübye yapılışı ve tarifi…

SÜBYE NEDİR?

Sübye’nin diğer adı mürekkep balığıdır ve kalamar ve ahtapot ile aynı deniz familyasında yer alır.

Sübye genellikle tatlı ve yemeklerde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Ayrıca, halka ve şeritler halinde kesilen sübye, çipura, karagöz ve mercan avında da kullanılır. Çünkü sübyenin eti serttir ve iğneden kolay kolay çıkmaz, bu şekilde de balıklar kolaylıkla tutulabilir.

Sübyenin bir başka kullanım alanı ise sübye şerbetidir. Kavun çekirdeği olarak da bilinen sübye şerbeti yüzyıllar öncesinden gelen bir Ege tarifidir. Sübye şerbeti yapımı için kavun çekirdeklerinin güneşte kurutulması gerekir.

BEĞENDİLİ SÜBYE NASIL YAPILIR?

Özellikle Ayvalık restoranlarının meze menülerinde yer alan beğendili sübye yapmak için;

Sübyeleri ayıklanır,

Ayıklanmış sübyeler şaraplı ve defneyaprağı eklenen suda haşlanır. Ardından kese gibi olan kısmına karides ve beğendi koyulur.